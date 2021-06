Mark Chagall is lang niet de enige kunstenaar zonder thuisland

Uden

De gitarist kijkt uit over de stad. Over al-Issawiya, om precies te zijn, een Palestijnse wijk in Oost-Jeruzalem. De Joodse kunstenaar Daniel Kiczales, geboren in Israël, staat klaar om te spelen. De tijd voor het gebed is gekomen; de oproep van de muezzin galmt over de stad, en de gitaar valt in. Soms schuren de klanken, soms harmoniëren ze boven verwachting mooi. In deze video-installatie is de som van de twee instrumenten - zang en gitaar - overduidelijk meer dan de twee delen. Door het contact dat de gitaar met de zang zoekt, ontstaat er een brug tussen twee culturen die elkaar niet kunnen luchten of zien. Een brug die bij elke vertoning van de video opnieuw wordt geslagen.

Still uit de video De boodschapper, van Daniel Kiczales, 201..

