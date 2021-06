De wandeling: De meest afgelegen plek van de Zuiderzee

Nederland kent vele duizenden kilometers wandelpad, alle stoepen en steegjes niet meegerekend. Het Nederlands Dagblad zoekt in de vrije natuur, in steden en in dorpen, naar een frisse neus en nieuwe ervaringen. Vandaag: het laatste deel van drie Zuiderzeewandelingen.

Waar wandelen we vandaag?

Wie op weg is naar Texel rijdt in negen van de tien gevallen via de middenas over het voormalige eiland Wieringen. Maar weinigen slaan af, en dat is een gemiste kans. De smalle wegen, hoge bermen, knusse dorpen gelegen op keileemhoogtes, maken dat je je nog altijd op een eiland waant. Ik vertrek vanaf het Eilandmuseum Wieringen in Stroe, de authentieke boerderij van Jan Lont, waar het eilandleven door enthousiaste vrijwilligers wordt bewaard en getoond. Vandaar loop ik over de waddendijk, langs de schorren, naar de haven van Den Oever. Via Oosterland en Valtrop keer ik weer terug bij het museum.



De authentieke boerderij van Jan Lont. - beeld Arie Kok

Wat is er nog te zien van het Zuiderzeeverleden?

Wieringen was de ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .