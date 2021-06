De wandeling: Op de resten van de bisschoppelijke burcht

Waar lopen we vandaag?

Het havenhoofd van Vollenhove ligt er verweesd bij. Het is Zuiderzeeweer, de wind voert koude buien aan over de vlakte van de Noordoostpolder. Het helpt om voorbij de aangemeerde plezierjachten te kijken en in gedachten terug te gaan naar vroeger tijden. Twee kastelen kende de meer dan duizend jaar oude stad, en vijftien havezaten, adellijke huizen die recht gaven op een zetel in de gewestelijke staten. Vollenhove had in de Middeleeuwen een centrumfunctie in het noorden, vanwege de strategische ligging, op een landtong in de Zuiderzee. Vanaf het havenhoofd is de oude kustlijn nog goed te herkennen, een smalle strook water rest. Verderop, van hier niet te zien, loopt de oude Zuiderzeedijk kronkelig weg in de richting..

