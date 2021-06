Sywert van Lienden uit Vondeling-jury

De in opspraak geraakte Sywert van Lienden is vorige maand uit de jury gestapt van de Anne Vondelingprijs, die ieder jaar wordt uitgereikt voor de beste politieke journalistiek. Voorzitter Jan Schinkelshoek van de Stichting Anne Vondelingprijs heeft dat dinsdag bevestigd. Volgens Schinkelshoek stapte Van Lienden vorige maand zelf op. Dat deed hij toen ‘de mediastorm – zoals hij het zelf zegt – over hem de kop op stak'. Voor de uitreiking van de prijs later deze maand heeft dat verder geen gevolgen, zegt Schinkelshoek. De beraadslaging over de prijs moest toen nog plaatsvinden. <

