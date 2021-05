De Wereld, Huize Torck en de vrouwen

Nederland kent vele duizenden kilometers wandelpad, alle stoepen en steegjes niet meegerekend. Het Nederlands Dagblad zoekt in de vrije natuur, in steden en in dorpen, naar een frisse neus en nieuwe ervaringen. Vandaag: Wageningen.

Waar lopen we vandaag?

We wandelen vandaag in Wageningen, in bredere kring bekend door de WUR, de Wageningen University & Research, zoals de vroegere Landbouwhogeschool sinds 2000 heet. Onder historisch geïnteresseerden is Wageningen bekend door hotel De Wereld. In dat hotel onderhandelde de Canadese generaal Foulkes met de Duitse generaal Blaskowitz op 5 mei 1945 over de manier waarop de Duitse militairen zich na de capitulatie dienden te gedragen.

Bij het overleg was prins Bernhard aanwezig namens de Binnenlandse Strijdkrachten. Vooral door zijn aanwezigheid is de gebeurtenis in de herinnering uitgegroeid tot de Duitse capitulatie in Nederland en werd 5 mei de officiële bevrijdingsdag. Jaarlijks nam prins Bernhard op 5 mei ..

