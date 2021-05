Van Bono tot het Songfestival: de ene ‘diablo’ is de andere niet

Elena Tsagrinou in actie in Rotterdam. Speelt zij met vuur?

Rotterdam

Dik twee maanden geleden begonnen gelovigen in Cyprus al met protesteren tegen het nummer ‘El Diablo’ (Spaans voor ‘de duivel’) van zangeres Elena Tsagrinou. Tsagrinou staat zaterdag met ‘El Diablo’ in de finale van het Eurovisie Songfestival in de Rotterdamse concertzaal Ahoy en haar song doet het goed bij de wedkantoren; een plek bij de beste tien moet er zeker inzitten, voorspellen zij.

Bij de Cypriotisch-Orthodoxe Kerk is de schaamte en teleurstelling groot over de keuze van de Cypriotische publieke omroep voor ‘El Diablo’. De kerkleiding luistert naar de song als een ‘fatalistische onderwerping van de mens aan het gezag van de duivel’. Ook begonnen christelijke eilanders een petitie tegen dit nummer. In Nederland g..

