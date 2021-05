Amsterdam

In Amsterdam is op 5 mei beeldhouwer Gerard Höweler overleden. Zijn familie heeft dat bekendgemaakt in een overlijdensadvertentie in NRC. Höweler was 80 jaar. Höweler werd in de jaren zestig opgeleid aan de Rietveld Academie. Op veel plaatsen in Nederland staan stenen beelden van zijn hand, onder meer in Heerhugowaard (Granieten poort), Huizen (De Stapeling) en het Utrechtse Wilhelminapark (Waterstenen). <