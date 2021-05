De wandeling: Naarden per vers

Nederland kent vele duizenden kilometers wandelpad, alle stoepen en steegjes niet meegerekend. Het Nederlands Dagblad zoekt in de vrije natuur, in steden en in dorpen, naar een frisse neus en nieuwe ervaringen. Vandaag: Naarden.

Waar wandelen we?

We wandelen door een van de best bewaarde vestingsteden in Europa: Naarden. Bij de wandeling laten we ons leiden door de zestien gedichten die in het stadje op huizen en andere gebouwen zijn aangebracht.

Wat valt er te zien?

Naarden is een levend geschiedenisboek van steen, van niet alleen lokale importantie, maar ook van nationaal en zelfs internationaal gewicht. De unieke stervorm van de vesting, met de dubbele omwalling, dubbele grachtengordel en de zes bastions rechtvaardigt een extra wandeling om de stad heen.



De Utrechtse Poort - beeld Klaas Vos

De Utrechtse Poort van 1877, waardoor je aan de zuidoostkant van de stad entree maakt, vangt met de afbeeldingen van koning Willem III en zijn eerste eega Sophie van Würtemberg..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .