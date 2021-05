Vragen die een christen niet stelt

Regisseur Stefan Egberts maakte al tientallen afleveringen van De Rugzak, een programma waarin mensen vertellen over hun ervaring met God. Opvallend, want zelf gelooft Egberts niet. ‘Als iemand zegt God in een duif te zien, neem ik dat voor waar aan.’

Wendy Danenberg is chronisch ziek en zit in een rolstoel. In 'De Rugzak' vertelt ze haar verhaal.

Amsterdam

Als je veroordeeld wordt tot jaren gevangenis, in de prostitutie zit of chronisch ziek bent: waar is God dan? Het programma De Rugzak, te zien via de christelijke streamingdienst New Faith Network, portretteert mensen die zowel ellende als een ervaring met God hebben meegemaakt. Inmiddels zijn er meer dan veertig afleveringen van de serie gemaakt en gaat De Rugzak het vierde seizoen in. Regisseur Stefan Egberts (45) bedacht het programma en regisseert, filmt en monteert iedere aflevering. Opmerkelijk, voor iemand die zichzelf geen christen noemt.

Hoe is het voor u om werkzaam te zijn in een diepgelovige omgeving?

‘Ontzettend leuk. Wanneer ik bij mensen thuis kom, zeg ik direct dat ik niet gelovig ben, omdat mensen, denk ik, ..

