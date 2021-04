Noodfonds helpt weer 99 producenten

Amsterdam

Het Kickstart Cultuurfonds keert deze dagen aan 99 producenten van professionele podiumkunsten in totaal 3,1 miljoen euro uit wegens de coronacrisis. Met het geld van het noodfonds kunnen ze hun producties coronaproof maken en publiek veilig bereiken, via streaming maar ook ‘in het echt'. Onder hen zijn ook vrije producenten, zoals Stage Entertainment dat geld krijgt voor het coronaproof opstarten van een nieuwe versie van The Sound of Music. Eerder dit jaar ging er al 8,9 miljoen naar 261 muziekpodia, musea en theaters en ook naar producenten van professionele podiumkunsten. <