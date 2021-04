Westerbork-opera uit 1944 weer opgevoerd

Enschede

De opera ‘Ludmilla, of lijken aan de lopende band' wordt 4 mei opgevoerd in het Wilminktheater en Muziekcentrum Enschede. De satirische voorstelling werd in juni 1944 eenmalig gespeeld door Joodse gevangen van kamp Westerbork. De handgeschreven partituur van de opera dook in 2012 op in de nalatenschap van de Joodse pianist-schrijver Ida Simons. De voorstelling wordt eenmalig gespeeld door het gezelschap Punto Arte, in het kader van het project Theater na de Dam. In talloze theaters door het hele land worden na de Dodenherdenking voorstellingen over vrijheid gespeeld. Vanwege corona zijn de stukken dit jaar te volgen via een livestream. <