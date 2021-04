Máxima: de bloei trekt al onze aandacht, maar er gaan diepe wortels schuil

Hoe is koningin Máxima geworden tot wie zij nu is? Hoeveel Argentinië zit er in haar? Hoeveel gaucho, pampa, tango en vooral: ‘famiglia’? Biografe Marcia Luyten (49) sprak uitgebreid met vele intimi en reisde drie keer naar Argentinië.

Ze stond eerst niet te springen: een biografie van de koningin? ‘Ik was nooit het type dat Oranje-koekblikken spaart’, vertelt Luyten. ‘Maar Máxima fascineerde mij wel. Vanaf het begin was zij sprankelend aanwezig, losjes, met vanzelfsprekend gemak.’ En Argentinië? ‘Van haar moederland wist ik niets, alleen Buenos Aires, het WK van 1978, gevluchte nazi’s, de tango en de gaucho. Hoe kon iemand uit zo’n andere cultuur en geschiedenis, zó ver van Nederland, nu koningin zijn van ‘een bleek volk aan de Noordzee’? Hoe ben je dan opgegroeid? Niet alles is aangeleerd: om deze rol aan te kunnen moest er al veel in haar zitten aan vorming en eigenschappen. Daar was ik nieuwsgierig naar.’

‘Zakgeld kregen de kinderen Zorr..

