Woeste schilder Karel Appel schilderde met voorbedachten rade

Honderd jaar Karel Appel is een mooie gelegenheid om nog eens terug te blikken op de woeste schilder die wereldwijd flinke indruk heeft gemaakt. Al zijn werken komen online, en natuurlijk is er een tentoonstelling in het Cobra Museum in Amstelveen.

Karel Appel heeft een enorme stapel kunstwerken achtergelaten. Waarschijnlijk gaat het om een paar duizend schilderijen en evenzoveel tekeningen, en dan hebben we het nog niet over de reliëfs, sculpturen, muurschilderingen en andersoortige uitingen. Nu, in het honderdste geboortejaar van de schilder, is het hoog tijd om die online te zetten, vindt de Karel Appel Foundation, een stichting die zich richt op ‘de bekendheid en kennis van het publiek van de kunstwerken van Karel Appel’. Voorlopig staan er zo’n achthonderd werken uit de laatste periode van zijn leven op internet. De stichting wil het liefst alle bekende werken van Appel in de catalogus opnemen, maar dat kan nog wel even duren. Met het inventariseren bleek dat Appel vaak een vo..

