Via zoom kijken naar Peazhez live van Toneelgroep Maastricht: Geloof jij in de liefde, vraagt de professor

Vanaf een duister toneel begint een professor (in de klassieke talen) in prachtige volzinnen te vertellen hoe hij dolverliefd werd op Sarah Peachez.

De professor bevindt zich in een cel in Buenos Aires. Hij is gearresteerd voor drugssmokkel. De situatie lijkt uitzichtloos, maar in de ogen van de man gloeit een grote vreugde. Hij heeft het echte leven leren kennen doordat hij verliefd werd op een vrouw die hij ontmoette via internet. Hij kreeg een mailtje van haar dat hij toevallig vond in zijn spamlijst.

Je ziet de hoogleraar, gespeeld door Porgy Franssen (64), op je laptopscherm, nadat je de Zoomlink hebt aangeklikt die je door Toneelgroep Maastricht krijgt toegestuurd als je via een mail laat weten dat je wilt kijken naar Peachez live via Zoom. Sinds december 2020 is deze toneelbewerking van de roman Peachez van Ilja Leonard Pfeijffer live via Zoom te zien. Het is sindsdien ook ee..

