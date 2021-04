Een calvinist en een katholiek in Villa Mondriaan in Winterswijk

Het 'apostelraam' van Toorop in de Titus Brandsma Gedachteniskerk in Nijmegen.

‘Dit is een van zijn eerste werken.’ De jongste museumdirecteur van Nederland, Charlotte Rixten (1993), wijst naar een houtskooltekening met bomen, gemaakt door een zestienjarige Piet Mondriaan. Een verband leggen met zijn latere abstracten - opgebouwd uit rechthoekige vlakken met primaire kleuren - is verleidelijk, maar het pad dat Mondriaan bewandelde was er een met een veelvoud aan stijlen. Er zou nog heel wat verf uit zijn penselen vloeien voordat de schilder bij zijn laatste werk, de ‘Victory Boogie Woogie’, uitkomt.

Maar hier, in het voormalige huis van de familie Mondriaan, is het wel allemaal begonnen. Piet is acht jaar oud als zijn vader een baan krijgt in Winterswijk als hoofdonderwijzer aan de school voor Christelijk Nationaal ..

