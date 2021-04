De uitdaging van een miljoen woningen. Maar waar kunnen we al die nieuwe huizen kwijt?

Een miljoen woningen moeten er in de komende tien jaar gebouwd worden in Nederland, daarover is iedereen het eens. Een miljoen, dat is zoveel als Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Sneek bij elkaar.

Iedereen is het erover eens dat Nederland meer woningen nodig heeft, maar de politieke partijen verschillen van mening over de vraag waar die woningen gebouwd moeten worden.

Iedereen kent de verhalen over de overspannen woningmarkt, over starters die geen huis kunnen vinden, over scheidingen die eindigen in dakloosheid. Er zijn dringend heel veel nieuwe woningen nodig. Maar waar kunnen we al die nieuwe huizen kwijt? In het weiland, stelt de VVD. Binnen de stad, vindt D66. Deels in een nieuwe stad, zegt het CDA.

Het is niet voor het eerst dat we in Nederland voor een dergelijke uitdaging staan. In de jaren negentig van de vorige eeuw was de berekening dat er 800.000 woningen bijgebouwd moesten worden. Het leidde tot wat nu de Vinex-wijken worden genoemd: grootschalige uitbreidingswijken van steden en dorpen, met name bestaande uit rijtjeshuizen. Denk aan Leidsche Rijn bij Utrecht, Ypenburg bij Den Haag, Stadsh..

