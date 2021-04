De wandeling: Murenroute toont eigentijds Rotterdam

Nederland kent vele duizenden kilometers wandelpad, alle stoepen en steegjes niet meegerekend. Het Nederlands Dagblad zoekt in de vrije natuur, in steden en dorpen, naar een frisse neus en nieuwe ervaringen. Vandaag: Rotterdam

Plafonddecoratie Hoorn des overvloeds in de Rotterdamse Markthal.

Waar lopen we vandaag?

De murenroute in Rotterdam, door de VVV gepresenteerd als winterwandeling en gekozen om als niet-rotterdammer de stad met de vele gezichten beter te leren kennen.

Het gehavende gezicht van de stad na de oorlog is inmiddels veranderd in een eigentijds, modernistisch en steeds veranderend, aantrekkelijk uiterlijk. Sinds tientallen jaren geldt de havenstad als trekpleister voor buitenlandse en binnenlandse architectuurliefhebbers. De stad heeft met gewaagde, brutale en vooruitstrevende ontwerpen een gidsfunctie op het gebied van ruimtelijke ordening en stedelijke ontwikkeling.

‘April doet wat ie wil’, deze volkswijsheid is in tijden van klimaatverandering nog steeds geldig in het voorjaar van 2021. De weersverwachting vo..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .