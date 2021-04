Sovjetversie Lord of the Rings na 30 jaar herontdekt

Een dertig jaar oude Sovjet-versie van The Lord of the Rings verscheen vorige week plotseling op YouTube en is inmiddels ruim 800.000 keer bekeken.

Amersfoort

De Russische televisieversie Khraniteli stamt uit 1991 en werd toen uitgezonden op de Russische televisiezender Leningrad Television. ‘Hij is destijds maar één keer op televisie geweest’, zegt Dan Hassler-Forest, cultuur- en mediawetenschapper aan de Universiteit Utrecht. ‘Nu de film weer op YouTube staat, is het een internethype geworden.’ Khraniteli is gebaseerd op het eerste deel van de trilogie van The Lord of the Rings, door J.R.R. Tolkien. Afgelopen week heeft de opvolger van de producent van de film, 5TV, deze in twee delen op YouTube geplaatst. De video’s zijn wereldwijd al ruim 800.000 keer bekeken. ‘De populariteit is vooral te danken aan de ..

