Mauritshuis werkt met geurzuilen

Het Mauritshuis in Den Haag gaat letterlijk zijn stinkende best doen om bezoekers een aantal zeventiende-eeuwse schilderijen en objecten ten volle te laten beleven. Het museum zet er namelijk geurzuilen bij, vanwaaruit belangstellenden geuren kunnen opsnuiven zoals die te ruiken moeten zijn geweest bij het tafereel dat wordt afgebeeld of het voorwerp dat te zien is.

Vervlogen – geuren in kleuren, gaat de expositie heten. Wanneer deze opent, is nog niet bekend, want daarvoor is het wachten op een versoepeling van de coronamaatregelen. Mede daarom komt er alvast een digitale tour door het museum, waarvoor je een geurbox met vier corresponderende geuren in drogeluchtverstuivers kunt bestellen om thuis achter je scherm op te snuiven.

Het snuifavontuur wordt niet altijd een pretje, want in vroeger tijden stonk het op veel plekken zo verschrikkelijk dat veel mensen van toen er niet eens aan gewend raakten. De grachten bijvoorbeeld lagen vol voedselresten, uitwerpselen en lozingen van leerlooierijen. Daarom werden er middeltjes bedacht om de mensen er een beetje tegen te beschermen, zoals een soort reukbollen ofwel pomanders, gevuld met welriekende ingrediënten, die je aan een ketting om je nek kon hangen. Er zijn bijna vijftig schilderijen, tekeningen, prenten en objecten te zien die de bezoeker vertellen over geur, gezondheid en (gebrek aan) hygiëne. Acht werken worden van geuren voorzien. <