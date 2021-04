Weerloos heeft Hij heel zijn leven zich aan anderen gegeven. Weergaloos is Hij alleen

De Passionen van Bach, Ecce Homo van Rembrandt, Stabat Mater van Pergolesi; schoolvoorbeelden van schurende kunst. Slechts een enkele keer in de Matthäus Passion kiest Bach voor zulke dramatisch dissonante akkoordenreeksen dat ze pijn doen aan je oren. Bij de rest kun je je afvragen of de schoonheid van de muziek niet in schril contrast staat met de realiteit die erin wordt verklankt.

Op een mooie lentedag deden we tijdens een tandemtochtje Ieper aan. Argeloos dwarrelden mijn vrouw en ik de kathedraal binnen. Even later stond ik als aan de grond genageld. Hadden ze niet even een bordje kunnen ophangen? ‘Deze ruimte bevat schokkende beelden.’

We zagen een uitgemergelde gestalte, met gehavend gelaat met een doornenkroon, een kromgebogen lijf..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .