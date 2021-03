Zijn dieren soortgelijke wezens als mensen? ‘Dieren zijn net mensen, behandel ze ook zo’

Dier-mensrelaties zijn lang een blinde vlek geweest in de wetenschap, volgens Maarten Reesink (57). Hij verdiept zich sinds 2005 in de materie. Hij geeft het keuzevak Animal Studies aan de Universiteit van Amsterdam, waarvoor veel interesse is van studenten. Het vak zit altijd volgeboekt. De afgelopen jaren werkte hij aan het net verschenen boek Dier en mens. ‘Het ging samen op, colleges voorbereiden, boeken lezen en schrijven’, vertelt hij.

Dat dier-mensrelaties door wetenschappers eeuwenlang zijn genegeerd heeft volgens hem te maken met de manier waarop de universiteit is ingericht - en dus ook met hoe we vroeger over dieren hebben gedacht. ‘Als je wetenschappelijk onderzoek naar dieren wilde doen, was je bioloog. Bij de geesteswetensch..

