Zomervacht op longlist International Booker Prize

Zomervacht, dat door David Doherty in het Engels werd vertaald en daarbij de titel Summer Brother kreeg, gaat over de dertienjarige Brian en diens verstandelijk en fysiek beperkte broer Lucien. De jury spreekt van een ‘diep humane roman over een gehandicapte man, zijn heroïsche jongere broer en een onbetrouwbare, deels criminele vader'. Het boek is volgens het gezelschap prachtig geschreven.

De prijs gaat jaarlijks naar een boek dat in het Engels is vertaald en in het Verenigd Koninkrijk of Ierland wordt gepubliceerd. De onderscheiding is mede bedoeld om erkenning te geven aan vertalers. De prijs van 50.000 pond wordt gelijkelijk over schrijver en vertaler verdeeld. Marieke Lucas Rijneveld won vorig jaar als eerste Nederlandse auteur de International Booker Prize voor De avond is ongemak (The Discomfort of Evening). <