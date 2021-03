De Japanse fascinatie voor Titia Bergsma uit Leeuwarden

Tweehonderd jaar geleden stierf Titia Bergsma. De vrouw die in Nederland weinig bekendheid kreeg, maar in Japan is uitgegroeid tot een hype.

Japanse souvenirwinkels liggen er vol mee. Sleutelhangers en beeldjes met daarop een afbeelding van de Nederlandse Titia Bergsma. Haar portret zou in Japan miljoenen keren zijn gekopieerd in meer dan vijftienhonderd variaties, nadat ze op een negentiende-eeuwse Japanse vaas werd afgebeeld. Die vaas is nog altijd te zien in het Keramiekmuseum Princessehof in Leeuwarden, de stad waar Bergsma werd geboren. Dat voorwerp is in Nederland zo’n beetje de enige herinnering aan Titia.

Hoe kan het dat Titia twee eeuwen na haar dood nog ‘voortleeft’ in Japan, maar in Nederland onopgemerkt bleef? Jarenlang bleef het geheim van Titia een mysterie, zoals Trouw het in 2008 omschreef. Pas in die tijd werd duidelijk hoe het kon dat een Friezin, di..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .