De wandeling: De mystiek van bos en beemd rond Staverden

Nederland kent vele duizenden kilometers wandelpad, alle stoepen en steegjes niet meegerekend. Het Nederlands Dagblad zoekt in de vrije natuur, in steden en dorpen, naar een frisse neus en nieuwe ervaringen. Vandaag: rondom Staverden, Leuvenum en Speuld.

Waar wandelen we?

We begeven ons in het hart van de Veluwe, waar de namen van de buurtschappen Staverden, Leuvenum en Speuld de melancholie van en het verlangen naar vervlogen tijden wakker roepen. De auto parkeren we tussen kerk en kasteel van Staverden en we sjorren de rugzak om en volgen het Speuldepad, een klompenpad van 12 kilometer, in te korten als ook te verlengen.

Wat zien we?

In de 12e eeuw was er een hof, een landgoed met een pachtboerderij met herenkamer. Eind van die eeuw kreeg graaf Reinald I van Gelre van de Duitse keizer toestemming om Hof Staverden tot stad te verheffen. Er kwam een jachtslot, er kwamen privileges, maar een echte stad werd het nooit. Maar rond het witte kasteel is het goed wandelen in tuin, langs beken, boe..

