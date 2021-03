Kunststof, het radioprogramma over grote levensvragen

Deze week viert het culturele radioprogramma Kunststof zijn twintigste verjaardag. Presentator Jellie Brouwer is er vanaf de eerste dag bij. ‘Dit programma staat mij toe om vragen over de dood en het geloof te stellen, daarom past het zo goed bij mij.’

Hilversum

Vroeger, tijdens de beginjaren van Kunststof (NTR, NPO Radio 1), kreeg Jellie Brouwer wel eens van haar regisseur te horen dat ze ‘te veel lachte’ tijdens de uitzending.

Brouwer (57) vertelt het lachend, gelukkig nog altijd. ‘Bij radio maken komt ieder geluid, iedere toon, hard binnen bij de luisteraar. Tegenwoordig is dat nog heftiger, omdat veel mensen met een koptelefoon of ‘oortjes’ luisteren. Als je te vaak lacht, kan dat irritant zijn.’

Humor en een zekere luchtigheid: het past bij hoe Brouwer een radioprogramma over kunst en cultuur wil maken. ‘We hebben nooit hoogdravend over kunst en cultuur gedaan. Het publiek van Radio 1 is gewend aan snelle programma’s over nieuws en sport. Kunststof gaat niet alleen over de k..

