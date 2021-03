Edison Oeuvreprijs voor The Opposites

Amsterdam

De Edison Pop Oeuvreprijs gaat dit jaar naar The Opposites. Het duo, bestaande uit Willem ‘Willy' de Bruin en Twan ‘Big2' van Steenhoven, mag het beeldje zondagavond bij de talkshow Humberto mee naar huis nemen. De jury van de prijs eert de mannen om hun doorzettingsvermogen. Na enkele jaren afwezigheid gaven De Bruin en Van Steenhoven al een klein comeback-verrassingsoptreden in 2019. Een jaar later zou het duo headliner zijn op Lowlands, maar dat plan viel door de coronacrisis in het water. Onder anderen Willeke Alberti, Ilse DeLange en Extince wonnen de prijs eerder. <