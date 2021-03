Happy Stones brengen een lach op het gezicht van de vinders

U verspreidt bemoedigende en troostende teksten via stenen. Waarom?

‘Ik ben daarmee begonnen in een moeilijke periode in mijn leven. Mijn ouders waren overleden toen ik begin twintig was, en ik miste ze, ik had behoefte aan hun advies. Op een dag, toen ik op het strand liep, raapte ik een steen op, schreef er iets op, en liet hem vallen. Het waren dingen die ik zelf wilde horen, die ik zelf nodig had. Die eerste dag heb ik vijf stenen beschreven en laten vallen. Diezelfde avond kreeg ik een berichtje van een van mijn vrienden, met een foto van een van die vijf stenen, die ze op dat gigantische strand had gevonden, als een naald in een hooiberg. You got this, stond erop. ‘Heb jij deze steen neergelegd? Want dit had ik echt even no..

