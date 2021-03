Amsterdam

Er komt een Nederlandse musical over prinses Diana en haar zonen, 'Diana & Zonen'. Marlijn Weerdenburg gaat daarin de rol van Diana vertolken. Het is een initiatief van producent Iris van den Ende, MediaLane Theater en de Stichting Theateralliantie. Volgens dit gezelschap 'schakelt de musical heen en weer tussen het stormachtige liefdesverhaal van de jonge Lady Di en prins Charles en de op social media overal gevolgde romance tussen prins Harry en Meghan Markle'. Het script is van Dick van den Heuvel, die zich samen met Joop van den Ende, Maurice Wijnen en Paul Eenens over het verhaal boog.

Weerdenburg spreekt van een absolute droomrol. 'Diana heeft een complexe persoonlijkheid waar zoveel over is gezegd en geschreven, maar wie is ze nou echt?' De producenten hopen dat de voorstelling op 12 september in première kan. <