Jeroen van Merwijk (1955-2021)

Van Merwijk stond dertig jaar op het podium en maakte ruim twintig theatershows. Al in de jaren zeventig schreef hij voor de KRO- en VARA-radio. Zijn levenswerk omvat ook duizenden columns, sketches, liedjes en hoorspelen. Hij was vaak het verborgen brein van teksten waarmee anderen bekend werden. Zoals Apartheid es ien skone zaak (1988), een scherp lied over een Zuid-Afrikaan die als toerist blij constateert dat het in Nederland goed gaat met de apartheid. Niet de auteur, maar Karin Bloemen maakte er furore mee; zij zong dit lied in 1992 voor Nelson Mandela. Van Merwijk groeide op in een katholiek gezin in het Utrechtse Kanaleneiland en was verknocht aan die stad. Als niet-gelovige sociaaldemocraat schuwde hij moralisme niet: h..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .