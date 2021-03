De wandeling: Verder in de lijn van de Afscheiding

Waar lopen we vandaag?

We lopen in Hattem, een stadje aan de noordrand van de Veluwe, gelegen aan de IJssel. Hattem telt ongeveer twaalfduizend inwoners en heeft een oud stadscentrum.

Wat is er te zien?

De kerk in het midden van de stad, de Grote of Andreaskerk, springt van verre in het oog. De kerk dateert uit de late middeleeuwen. Haar betekenis reikte verder dan de grenzen van de stad. Zo was Frank de Graaff, die van 1967 tot 1984 hervormd predikant in Hattem was en preekte in de Andreaskerk, een landelijk bekende cultuurfilosoof. De Graaff dacht diep na over de gevolgen van de secularisatie voor het christendom. Hij ontvouwde er eigenzinnige theorieën over. De boeken die hij in Hattem schreef, getuigen ervan, waaronder Als goden ste..

