De verzameling van Artis-conservator Hans Mulder laat zien hoe onze kijk op de natuur veranderde

De ingrijpende verbouwing van de Artis Bibliotheek én de coronacrisis dwongen conservator Hans Mulder zijn werkplek in het dierenpark te verlaten en thuis te gaan werken. Hij maakte van de nood een deugd door een boek schrijven over de boeken en prenten in de bibliotheek. De verzameling laat zien hoe kennis over de natuur stapje voor stapje werd opgebouwd en onze kijk op de wereld veranderde.