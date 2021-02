Paulus ook goed voor het beste dorpshuis

Nederland kent vele duizenden kilometers wandelpad, alle stoepen en steegjes niet meegerekend. Het Nederlands Dagblad zoekt in de vrije natuur, in steden en in dorpen, naar een frisse neus en nieuwe ervaringen. Vandaag: Winssen.

Waar lopen we vandaag?

Over een klompenpad! Een geinig vrijwilligersinitiatief in Gelderland en Utrecht: afwisselende routes, dwars door divers landschap, over landgoederen en boerenland. Het is Winssen geworden: het Ambts- en Rijkspad (15 km). Met een beetje geluk zie je onderweg reeën, buizerds, aalscholvers, reigers en ooievaars. En met een beetje pech een stier: ‘Waarschuwing: Voorzichtig voor de lichtgekleurde stier aan de Waal, kwam vandaag vervaarlijk op ons af!’, schrijft ‘Martijn’ in het gastenboek.



De uiterwaarden van de Waal met verderop de Tacitusbrug bij Ewijk. - beeld nd

Wat is er te zien?

Opvallende bedrijvigheid. Het is hier Betuws gebied, met fruitboomgaarden die vandaag voorzichtig wakker geroepen worden door een waterige z..

