Frank Zappa duldde alleen originaliteit

Een ruim twee uur durende documentaire en een dik boek verschenen dit seizoen over Frank Zappa. Dat is bijzonder bij iemand die al ruim 27 (!) jaar dood is. Maar niet zo bijzonder als je kennis neemt van de inhoud.

De Franse componist en dirigent Pierre Boulez werkte in 1984 samen met gitarist en medecomponist Frank Zappa, in het Theatre de la Ville in Parijs.

Geen genre of hokje kreeg ooit vat op hem, uniek en origineel zijn vlaggen die zijn lading niet dekken. Dat vindt Co de Kloet (61). En hij is niet de enige. In de woorden van fotojournalist Scott Wallace: ‘Niemand wilde of kon Frank Zappa zijn, dus meldde hij zich als vrijwilliger.’

postuum

Frank Zappa (1940-1993) was een Amerikaans muzikant, bandleider, componist, video- en klankdocumentalist en workaholic. Vanaf zijn debuut op tv, hij bespeelde een fiets met een strijkstok, tot zijn dood aan kanker dertig jaar later maakte hij officieel 62 platen. Postuum zijn er al meer dan honderd uitgekomen: de man die het liefst achter zijn oeuvre zou verdwijnen, legde namelijk alles vast op geluids- en beelddrager.

Volgens Co de Kloet is de nog meer ..

