De wandeling: Omsingeld Leiden

Nederland kent vele duizenden kilometers wandelpad, alle stoepen en steegjes niet meegerekend. Het Nederlands Dagblad zoekt in de vrije natuur, in steden en dorpen, naar een frisse neus en nieuwe ervaringen. Vandaag: een ommetje rond Leiden.

Waar lopen we vandaag?

Beste vrienden wonen in de Sleutelstad. Leiden dus. Op een mooie zondagmiddag net voor de grote sneeuwval waagden we ons gedrieën aan een ommetje rond de stad, over de haar omringende singels, bijna helemaal aaneengesloten middels nieuwe bruggetjes.

Wat is er te zien?

De singels zijn ontstaan in de 17e eeuw, om precies te zijn in 1659, als een vestinggracht rond de oorspronkelijk ommuurde binnenstad . Tot 1869 vormden ze de stadsgrens. We startten aan de Zoeterwoudse Singel. Het gebied aan de buitenkant behoorde eeuwen toe aan Zoeterwoude, vandaar. We lopen met de klok mee en wandelen eerstens in en door wat het Plantsoen heet, een stadspark in Engelse landschapsstijl, met monumentale bomen. Deze zijn in de holten voo..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .