Van groepstoiletten tot het grootste urinoir: ‘Voor de Romeinen was privacy een luxe’

In de ruïnes van wat ooit de Romeinse stad Leptis Magna was, gelegen in het huidige Libië, zijn ook publieke toiletten zichtbaar.

Officieel is watergebruik in de oudheid haar onderzoeksgebied. Een breed onderwerp, waar bijvoorbeeld aquaducten onder vallen. Maar de Nederlandse archeologe Gemma Jansen staat vooral bekend als ‘Romeinse toilettenspecialist’. ‘Als er ergens een toilet wordt opgegraven of archeologen stuiten op een vraag rond sanitair, dan bellen ze mij’, zegt Jansen aan de telefoon, ‘óf een van de twee andere deskundigen op dit gebied, de Amerikaan Ann Koloski-Ostrow en Duitser Richard Neudecker.’

Onafhankelijk van elkaar begonnen met onderzoek naar Romeinse toiletgewoonten, kruisten dertig jaar geleden hun wegen. Jansen: ‘Dat was best bijzonder. In de archeologie haalde men de neus op voor latrines. Er valt nu eenmaal meer eer te behalen aan ontdekkingen in de grootse keizerlijke paleizen en monumenten, was de redenatie. Om je met zoiets banaals als het poep- en plasgedrag van Romeinen bezig te houden, was not done. Maar mij interesseerde dit juist, omdat het veel vertelt over het dagelijks leven in Rome en andere Romeinse steden.’

toiletdemonen

Jansen is een autoriteit op haar gebied. Ze kent alle latrines, verspreid over het voormalige Romeinse imperium, als haar broekzak. Een typisch Romeins toiletgebouw bestond uit houten of stenen platen boven een beerput of riool met meerdere ronde openingen en een inkeping aan de voorkant. Voor de toiletrijen liep een goot met stromend water. Als een Romein klaar was met zijn behoefte doen, dan pakte hij een stok met aan het uiteinde een spons. Die stak hij door de inkeping aan de voorkant om z’n billen af te vegen. Hij spoelde de spons vervolgens uit in de goot voor hem, zodat de volgende bezoeker ‘m kon gebruiken. Het is al met al een intrigerend beeld voor de moderne mens, die zich voor zijn behoefte afzondert in het ‘kleinste kamertje’, de deur op slot doet en die pas weer opent nadat geurtjes zijn verdreven met een toiletverfrisser. Hadden de Romeinen geen last van gêne, als ze been aan been op het toilet zaten? Het overduidelijke gebrek aan privacy in duizenden toiletruimtes wekt wel die indruk. ‘Het gangbare verhaal van historici was altijd dat Romeinen vaak urenlang op het toilet ontspannen met elkaar zaten te klessebessen over politiek of andere zaken’, zegt Jansen. ‘Een spannende aanname die, hoe fascinerend ook, niet klopt.’

Een belangrijke aanwijzing voor de ambivalente relatie van de Romein met het toilet, was de chronische angst voor demonen, ontdekte Jansen. ‘Twee millennia geleden hadden mensen nog geen flauw benul van ziekteverwekkende bacteriën, maar ze wisten wel dat je ziek kon worden, of erger, na een toiletbezoek. Dat gevaar, volgens de Romeinen veroorzaakt door demonen, moest worden afgewend door de godin Fortuna, van wie in elk toilet een beeldje stond of een schildering aanwezig was. Ook met het inkerven van bezweringen, de graffiti van de oudheid, probeerden toiletbezoekers het kwaad in toom te houden.’

Gemeenschappelijke toiletgebouwen waren tot laat in de Romeinse tijd sobere, kale en halfduistere ruimtes. Jansen: ‘Bovenin zat een raampje waardoor wat daglicht naar binnen viel en er stonden een paar olielampen. Pas vanaf de derde eeuw kregen de latrines meer allure. Het zijn allemaal aanwijzingen dat Romeinen hun toiletbezoek bij voorkeur zo kort mogelijk hielden. Vermoedelijk groetten ze elkaar bij binnenkomst hooguit.’ De beantwoording van nog openstaande vragen zou meer duidelijkheid kunnen verschaffen. ‘Hoe bepaalden bezoekers bij binnenkomst waar ze gingen zitten? Aan slijtplekken van voeten in het steen zien we wat de favoriete plekken waren in een toiletgebouw. De minste slijtage zit in de hoeken, waar de banken haaks op elkaar staan. Logisch, want daar zit je letterlijk klem met de benen van je buurman. Daar ging dus niemand graag zitten. De graffiti ontdekken we, niet toevallig, meestal in die hoeken.’

privacy

Vooral gewone burgers gingen, uit noodzaak, naar gemeenschappelijke toiletten. Welgestelden hadden thuis een privétoilet – meestal in de keuken, waar het tevens als afvalput diende. In het gigantische pronkpaleis dat keizer Hadrianus (76-138) tussen 126 en 134 in de huidige Italiaanse stad Tivoli liet bouwen, trof Jansen meer dan veertig toiletten aan. Jansen: ‘Nergens anders in de Romeinse wereld is een dergelijke dwarsdoorsnede te bestuderen: van het toilet van de laagste bediende tot het toilet van de hoogste man van het rijk.’

Hadrianus organiseerde in Villa Hadrianus enorme banketten. Voor de gasten waren in de zijvleugels van de feestzalen twee identieke, luxe gedecoreerde toiletten ingericht. Als je daar toiletteerde, had je een prachtig uitzicht op de omliggende tuinen. Voor de keizer zelf lag een speciaal privétoilet in een kleinere kamer achter het stibadium, de ligbank waarop Hadrianus en zijn genodigden aanlagen. Jansen: ‘Dit waren chique ruimtes, vol marmer en glimmende mozaïeken, getuige de gekleurde en gouden stukjes mozaïek die we in het riool terugvonden. Ook stonden er voor de zittingen spoelbakken met fonteintjes, een elegante vervanging van de sponsgoot op de meerpersoonstoiletten. Het contrast met de tien groepstoiletten voor het vijfhonderd man tellende personeel van Villa Hadrianus was enorm. Deze zijn juist heel sober uitgevoerd: zelfs de sponsgoot was vaak grof gehakt in travertin-steen en de enige versiering was een zwart-wit vloermozaïek. De muren waren bestreken met witte stuc zonder schilderingen.’ Privacy en de behoefte daaraan was niet zozeer afwezig in de Romeinse tijd, besloot Jansen na haar onderzoek, maar simpelweg voorbehouden aan de happy few, de elite. ■

ontdekking van het grootse urinoir ter wereld

Jansen is een wat atypische archeoloog, vindt ze zelf, omdat ze zich nadrukkelijk verplaatst in de beleving van de Romein. ‘Wat zag iemand die op het toilet zat? Hoe ervoeren Romeinen hun dagelijkse toiletbezoeken? Zo kwam bij mij de vraag op of Romeinse mannen eigenlijk zittend of staand plasten. Lang bleef dat onduidelijk, tot ik in het Circus Maximus, het bekendste wagenrenstadion in het antieke Rome, een paar stenen goten van elk vijf meter bekeek, die zich onder de galerij van de tribune op de begane grond bevinden en waarvan niemand wist waarvoor die hadden gediend. In elk geval niet voor de afvoer van regenwater, want ze waren overdekt. Omdat ze op tien centimeter van de grond zaten, sloot ik ook uit dat ze voor de schoonmaak dienden.’ Met wat ze hier had gezien, toog Jansen naar andere Romeinse publieksgebouwen, zoals de amfitheaters van Pompeï en Rome. Daar zag ze vrijwel exact dezelfde goten in de galerijen rond de tribunes, maar dan veel langer. In het beroemde Colosseum stonden bij de goten een soort waterbakken die via ingenieuze waterleidingen ononderbroken werden gevuld. Het overstromende water belandde in de mysterieuze goten vlak boven de grond. Jansen: ‘Toen ik mijn bevindingen koppelde aan een aantal antieke teksten over toiletgang, wist ik zeker dat dit urinoirs zijn geweest. Het publiek ging daar in de pauzes van gladiatorengevechten en wagenrennen plassen. Niet vreemd als je bedenkt dat die evenementen doorgaans hele dagen in beslag namen. Wat betreft het Colosseum kwam er overigens nog iets bijzonders bij. De goten bleken daar in totaal zo’n 1260 meter lang te zijn geweest – de helft is nog intact. Dat betekent dat we hier te maken hebben met het verreweg grootste urinoir uit de geschiedenis. Een unieke vondst.’

Jansen werkt als zelfstandig onderzoeker en archeoloog voor diverse Nederlandse musea. Met haar collega’s schrijft ze momenteel een boek over antieke toiletten in Rome, dat volgend jaar verschijnt.