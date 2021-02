Een heilige herontdekt. Wie is abdis Hildegard van Bingen?

De middeleeuwse abdis Hildegard van Bingen is in de laatste decennia herontdekt en een identificatiefiguur geworden. Wie was deze mystica, die correspondeerde met de heersers van haar tijd?

Hildegard van Bingen (1098-1179) was abdis in de buurt van Bingen aan de Rijn, waar ze een klooster stichtte voor nonnen van voorname komaf. Eeuwenlang werd zij in Duitsland en omstreken als een heilige vereerd, maar in de laatste decennia is zij herontdekt en een identificatiefiguur geworden: visionair, muzisch, fier en vroom. Haar muzikale composities worden gezongen door vrouwenkoren. Zij is aanwezig in de recente film van Herman Finkers, De beentjes van Sint-Hildegard, waarin de hoofdpersoon een pelgrimstocht maakt naar de beenderen van de heilige in Rüdesheim. Liefhebbers van natuurgeneeskunde kunnen gezondheidsproducten kopen die gebaseerd zijn op haar adviezen. Feministisch georiënteerde katholieken voelen zich gesteund d..

