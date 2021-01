‘De theaterzalen zijn nu leeg, maar wel belofte-vol’

'De geur van een lege zaal is de geur van de toekomst. Je hoeft maar te wachten, en er komt iets moois.' Met een landelijke campagne laat de cultuursector in Nederland op radio, tv en sociale media vandaag van zich horen.

Dirigent Jaap van Zweden in het filmpje: 'Toch was 2020 het jaar van de kunst.'

Amersfoort

Vandaag is in de media een videokunstwerk te zien en te horen, waarin kunstenaars hoopvol wachten op het publiek. De vorm is origineel: een videokunstwerk met daarin een hoopvolle column, gesproken - en gedanst - door bekende kunstenaars. 'De zalen zijn nu misschien leeg, maar belofte-vol.'

Hoe steek je een hart onder de riem van een publiek dat thuiszit? Lieven Cooiman (34), programmeur van theater Flint in Amersfoort, wilde iets positiefs doen. Het is veelal stil in de zalen, al sinds maart 2020.

'We kunnen alleen maar geduldig zijn en wachten. In het begin mochten we nog even open voor optredens op anderhalve meter of met dertig man publiek. Ook bood Flint soms onderdak aan opnames en livestreams van kunstenaars.'

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .