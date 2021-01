Hulp NPO voor cultuurmakers

Hilversum

De NPO introduceert de komende weken een compleet nieuwe cultuurprogrammering, om cultuurmakers een helpende hand te bieden in tijden van corona. Het gaat om nieuwe programma's, maar ook om registraties van shows die het grote podium als gevolg van corona niet of maar even hebben gehaald. Zo zijn er onder meer tv-versies van theatervoorstellingen te zien, zoals De Hokje en Speelbeesten. NPO 2 komt in april met een serie dansprogramma's met speciaal geschreven choreografieën van jonge choreografen en onder anderen Claudia de Breij, Cornald Maas en Nadia Moussaid presenteren nieuwe shows over muziek en theater. <