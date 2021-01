Kinderfeest blijkt hart van de Nederlandse cultuur

Amsterdam

Stengs onderzocht voor het Meertens Instituut in Amsterdam rituelen in crisistijd tijdens en net na de intelligente lockdown. De nieuwe rituelen die ontstonden, zoals klappen voor de zorg, zingen op balkons en beren voor de ramen, bleken van tijdelijke aard.

De Nederlanders missen de bestaande rituelen. En daarbij bleek vooral het niet normaal kunnen vieren van de kinderverjaardag het meeste pijn te doen. Premier Mark Rutte noemde het kinderpartijtje al in zijn speech van 16 maart bij het ingaan van de intelligente lockdown. Koning Willem-Alexander had het er vier dagen later ook over toen hij het Nederlandse volk toesprak.

hoogtepunt

De verjaardag is voor het Nederlandse kind het hoogtepunt van het jaar, schrijft Stengs. In Nederl..

