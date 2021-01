De wandeling: Intiem en opgeruimd wandelen door en rond Mildam

Nederland kent vele duizenden kilometers wandelpad, alle stoepen en steegjes niet meegerekend. Het Nederlands Dagblad zoekt in de vrije natuur, in steden en dorpen, naar een frisse neus en nieuwe ervaringen.

Vandaag: het Friese Mildam.

Waar lopen we vandaag?

Vandaag wandel ik met een Friese vriend rond Mildam, op z’n Fries Mildaam. Het dorp van nog geen zevenhonderd inwoners behoort tot de gemeente Heerenveen, ligt niet ver van de nationale ijstempel Thialf en vormt met Katlijk een tweeling. In 1523 wordt het dorp voor het eerst genoemd als ‘tho Meyledam’. Een mogelijke verwijzing naar een dam in een waterloop van een zekere Meile. Een andere verklaring is dat het gaat om de ‘middelste dam’ in de Tjonger, in wiens stroomgebied we onze voetstappen zetten.

Is er iets christelijks te zien?

Onze wandeling start bij de eenvoudige hervormde kerk aan de provinciale weg. Sinds 1965 wordt er in het gebouw uit 1726 niet meer gekerkt, maar doet het dienst ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .