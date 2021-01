De wandeling: Landelijke route met vrolijke afvalkunst

Nederland kent vele duizenden kilometers wandelpad, alle stoepen en steegjes niet meegerekend. Het Nederlands Dagblad zoekt in de vrije natuur, in steden en dorpen, naar een frisse neus en nieuwe ervaringen. Vandaag: een rondje om ‘jeugddorp’ De Glind, op de grens van Gelderland en Utrecht.

De naam klinkt erger dan het is: de Modderbeek is in 2017 uitgegraven, zodat hij weer mag meanderen.

Waar lopen we vandaag?

Klompenpaden zijn rondwandelingen van - meestal - tussen de vijf en vijftien kilometer, te vinden in de provincies Gelderland en Utrecht, die deels over particulier terrein gaan. Er gaan hekken open die anders vanaf de openbare weg gesloten blijven. De jongste route, afgelopen november geopend, is het Termatenpad bij Leusden, genoemd naar Frans ter Maten, de bedenker van de klompenpaden. Hij was 36 jaar lang directeur van Landschap en Erfgoed Utrecht, een organisatie voor natuur en cultuur in die provincie. Vandaag lopen we een van de meer dan honderd andere routes, het Glindhorsterpad, negen kilome..

