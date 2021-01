Vliegeren is meer dan een spelletje voor kinderen. Het is een miniatuurversie van de samenleving

Aan het eind van hun boek over de vlieger, het favoriete speelgoed van generaties Hollandse jongetjes, doen Gert-Jan Johannes en Inger Leemans een voorstel: laten we de Nederlandse vlag in de vorm van een vlieger knippen, in ruitvorm dus. En laten we ‘de vliegende Hollander’ of the flying Dutchman, het symbool van de KLM, een nationaal symbool, vervangen door de vliegerende Hollander. Het voorstel is typerend voor het boek, dat onbevangen en met voelbare vreugde geschreven is.

Het woord vlieger heeft zestien betekenissen volgens de veertiende editie van Van Dale Groot woordenboek van de Nederlandse taal. Een vlieger is een bestuurder van een vliegtuig, en een vlieger is een bovenkledingstuk met hoogstaande kraag en van boven wijd..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .