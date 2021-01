De wandeling: Laarzen aan op glibberig blubberpad langs de Linge

Nederland kent vele duizenden kilometers wandelpad, alle stoepen en steegjes niet meegerekend. Het Nederlands Dagblad zoekt in de vrije natuur, in steden en in dorpen, naar een frisse neus en nieuwe ervaringen. Vandaag: een wandeling rond Beesd.

Waar lopen we vandaag?

In en om het dorp Beesd in de Betuwe. En nee, we hebben het nu niet over Abraham Kuyper die hier als jong predikant stond. Daar weten trouwe lezers van deze krant alles van. En ook niet over Pietje Baltus, de jonge vrouw die er mede voor zorgde dat hij een gereformeerde dominee werd. En we vragen ook niet bij de pastorie of we Kuypers voormalige studeerkamer mogen zien. Het gaat nu om Beesd zelf.

Wat is er te zien?

We beginnen de wandeling op het Dorpsplein, waar de auto gemakkelijk een plaatsje kan krijgen. Via de schilderachtige Voorstraat lopen we de Molendijk op. Al gauw zien we een mooi plaatje: de oude molen De Vrijheid naast het slingerende riviertje de Linge. Dat water is op z’n mooist tussen Geldermalsen en G..

