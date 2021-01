Zangeres Joan Baez schildert nu met woorden

Al een halve eeuw woont ze daar, in het Californische Woodside, tussen San Francisco en San José. Nu alleen, in een lichtgeel geverfd huis. Oproerkraaiers hebben haar hart, met één ijzeren voorwaarde: elk verzet, elke burgerlijke ongehoorzaamheid moet absoluut geweldloos zijn. Zo kiest ze haar helden van nu, met een woord op elk doek. ‘Badass!’ staat er bij een portret van Kamala Harris, over twaalf dagen vicepresident naast Joe Biden. Het woord heeft hier de gevoelswaarde van durfal. ‘You go, girl!’, stelt ze in de tekst bij de tentoonstelling in de Seager Gray Gallery, in Mill Valley.

‘Trust’, staat er bij een portret van de door Donald Trump door de modder getrokken viroloog Anthony Fauci. Hij bleef tegen de waanzin in het Witte Huis i..

