Kees Verkade (1941-2020): ‘s lands bekendste beeldhouwer, doodgezwegen door de elite

Hij was de André Rieu van de beeldende kunst. Beeldhouwer Kees Verkade werd door de elite verguisd en door de critici doodgezwegen, maar door het grote publiek in de armen gesloten. Zijn beelden zoals die van Louis Couperus op het Lange Voorhout in Den Haag, Johnny Jordaan en Tante Leen op de kop van de Elandsgracht in Amsterdam, en Juliana en Bernhard op Soestdijk behoren tot de bekendste en meest gefotografeerde van het land. In 2001 zei hij in een interview met NRC Handelsblad: ‘Omdat ik kan leven van mijn vrije werk en geen les hoef te geven, vinden ze me in Nederland een commercieel kreng. Mensen denken dat ik zo rijk ben dat ik niet meer hoef te werken, nou, niets is minder waar. Ik ben elke dag gewoon in mijn atelie..

