Nieuwjaarsconcert voor een lege zaal in Wenen: ‘Muziek is geen entertainment, het is een missie’

Wenen

Nadat in november en begin december het aantal corona-besmettingen in Oostenrijk weer opliep, besloot de Oostenrijkse regering tot een lockdown in het land tot en met 6 januari 2021. Dit had consequenties voor het nieuwjaarsconcert van de Wiener Philharmoniker: wanneer het concert door zou gaan, zou er in ieder geval geen publiek in de zaal zijn om mee te klappen met de Radetzky-Marsch. Tijdens de jaarlijkse persconferentie – die dit keer vanuit de grote zaal van de Musikverein werd gestreamd zonder journalisten erbij – benadrukte voorzitter Daniel Froschauer dat het orkest zich bevoorrecht voelt dat het überhaupt kan spelen. Tijdens de eerste lockdown in het voorjaar van 2020 konden de Wiener Philharmoniker dit niet.

Mede met het oo..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .