Dit zijn onze 10 best gelezen cultuurverhalen van 2020

2020 is bijna voorbij, hét moment om terug te blikken op dit bijzondere jaar. Hieronder vindt u een selectie van de best gelezen verhalen uit de rubriek cultuur & wetenschap.

Deze best gelezen cultuurverhalen zijn niet alleen artikelen met hoge bezoekcijfers, maar ook verhalen met een bovengemiddeld lange leestijd. Van sterrenkundige Heino Falcke over zijn geloof én de zoektocht naar de zwarte gaten, tot Elly & Rikkert die hun slotconcert gaven vanuit een leeg theater in Nunspeet.

1. Jan Schoenmaker was als wijkagent ‘een vaderfiguur voor prostituees’

Voormalig wijkagent Jan Schoenmaker werkte twintig jaar op De Baan, de tippelzone van Utrecht. Hij schreef er een boek over, De wijkagent. ‘Dat we veertig vrouwen uit de prostitutie wisten te halen, maakt mij nog altijd trots.’

2. Heino Falcke zag het zwarte gat en waarschuwt voor hoogmoed

Tijdens de coronacrisis begon sterrenkundige Heino Falcke met zijn vrouw aan een pelgrimage naar Santiago de Compostella. In zijn nieuwste boek vergelijkt hij zijn zoektocht naar een beeld van zwarte gaten met een pelgrimstocht.

3. Groot Nieuws Radio leerde van de harde lessen: ‘Andere zenders zijn nu jaloers op onze achterban’

Veel commerciële radiostations verkeren door de coronacrisis in financieel noodweer. Groot Nieuws Radio heeft geleerd van vorige crises. ‘Nu kijken andere stations jaloers naar ons.’

4. Schepping en evolutie. ‘Zo zou het gegaan kunnen zijn’

Cees Dekker, Corien Oranje en Gijsbert van den Brink schreven samen een verhaal waarin geloof en evolutie samenkomen. In het boek Oer wordt het vooral spannend als de mensheid opkomt.

5. Lisette van de Heg: ‘Denk niet dat jij nooit overspelig zou kunnen zijn’

Overspel, daar gaat de nieuwste roman van Lisette van de Heg over. Het schrijfproces verliep aanvankelijk stroef. ‘Ik heb volgehouden omdat betrokkenen benadrukten hoe belangrijk het is dat er open over dit onderwerp wordt geschreven.’

6. Elly & Rikkert zwaaien af. Een slotakkoord in een leeg theater

Na 53 jaar kwam er dit jaar een einde aan de muzikale carrière van het duo Elly & Rikkert. In een vrijwel leeg theater in Nunspeet gaven ze een concert dat mensen thuis live konden streamen.

7. Raymond van het Groenewoud: ‘Het lied ‘Jezus was sexy’ is juist niet spottend bedoeld’

Zanger en schrijver Raymond van het Groenewoud is zeventig. In Vlaanderen wordt hij, zoals het liedje zegt, ‘geëerd als een vorst’. Nederland mag afleren dat hij alleen maar een grapjas is.

8. Gaan we straks in joggingbroek of opgetut naar het werk?

De mode verandert historisch gezien vaak door een crisis. Zorgt het coronavirus daar ook voor? Een richting is lastig te voorspellen: na de twee wereldoorlogen reageerde de modewereld compleet verschillend.

9. In gesprek met Abraham Kuypers achterkleinzoon: ‘Ik zal geen kaars voor hem aansteken’

Acht november is het honderd jaar geleden dat Abraham Kuyper overleed: theoloog, politicus, journalist en nog veel meer. Hoe denkt Peter Kuyper over zijn overgrootvader? Verslaggever Piet H. de Jong belde hem.

10. Het verhaal van Arjan van Essen: ‘Dubbelleven in driedelig pak’

Het casino beheerste het leven van Arjan van Essen. Hij debuteerde dit jaar met de autobiografische roman Parre.‘ Het goed herinneren en beschrijven van de emoties uit die periode was moeilijk: ik had mijn gevoel uitgeschakeld.’