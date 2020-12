Online Kerstgids met concerten, workshops en kerstnachtdiensten

We blijven zingen, luisteren en kijken tijdens advent en Kerst in lockdown. Online worden kerstconcerten, grootschalige kerstnachtdiensten en workshops aangeboden. Het Nederlands Dagblad verzamelt ze in deze online kerstgids.

Concerten en vieringen in Advent

Maandag 21 december 20.00 geeft de christelijke band Sela een online kerstconcert vanuit de Martinikerk in Doesburg. ‘Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur’ is het thema. Daaromheen worden bekende en nieuwe kerstliederen gespeeld. Dit doet de band samen met het Kamper Boys Choir. Toegang tot het concert kost 29,50. Er is een speciale videostream met tolkengebarentaal sela.nl



Comfort ye my people. De Handl + Haydn Society, een koor en orkest uit Boston, zend..

