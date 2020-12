Bina Chirino: ‘God is er, juist in de storm. Die stip aan de horizon heb ik nodig’

naam: Bina Chirino

leeftijd: 26

plaats: Utrecht

functie: voorzitter van PerspectieF (ChristenUnie-jongeren), kandidaat op de ChristenUnie-lijst en student Taal en Cultuur Studies

‘De afgelopen maanden tijdens corona heb ik troost gehaald uit muziek van het muziekcollectief Maverick City Music. Het is een soort aanbiddingskoor dat in 2019 in Atlanta, Georgia is ontstaan. Het is christelijke pop en gospel samen. In coronatijd zijn ze op een nieuwe manier muziek gaan maken. Het koor is doorgegaan met opnames maken en deelt die digitaal met de wereld om mensen te bemoedigen. Vooral het nummer ‘Promises’ bood mij de afgelopen tijd troost. Ik kwam het op YouTube tegen toen ik op zoek was naar nieuwe muziek. Ik ben katholiek, maar ik kerk ook vaak ..

