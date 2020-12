Els Florijn: ‘Ik ben niet bang voor mezelf, maar wel voor de wereld waarin mijn kinderen opgroeien’

Welke kunst bood ons het afgelopen jaar troost? Welk boek of schilderij, welke plaat of film gaf inspiratie? Schrijver Els Florijn geeft antwoorden.

naam: Els Florijn

leeftijd: 38

plaats: Bilthoven

functie: schrijver

‘Er is een aantal dingen dat mij in de herfst en winter een troostvol gevoel geeft. Dat zijn oude boeken zoals Dorp aan de rivier van Antoon Coolen en De koets van Herman de Man, gedichten van Jean Pierre Rawie en muziek van Purcell. Deze dingen voelen voor mij als ‘Heimwee naar een verloren land’, zoals C.S. Lewis het noemt. Voor mij is die heimwee belangrijk. Dorp aan de rivier is het enige boek dat ik vier keer heb gelezen en Purcell is de muziek die mijn vader vroeger luisterde. De oude boeken, Rawies gedichten en Purcells muziek doen me aan de herfst denken. Ik houd heel erg van het ruige van de herfst en de natte bladeren tegen de ruiten. Toe..

